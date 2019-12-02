عقوبات صينية جديدة على منظمات أمريكية

فرضت الصين، اليوم الاثنين، عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعد اعتماد واشنطن قانونًا بشأن هونغ كونغ.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي:

ووفق الخارجية الصينية، فقد أصدت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة قانون حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، متجاهلة احتجاج الصين، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وعبّرت العاصمة بكين عن احتجاجها القوي في هذا الصدد، وردا على القانون الأمريكي، قررت الصين فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية، بما في ذلك المعهد الديمقراطي الوطني، وهيومن رايتس ووتش، وفريدوم هاوس.

ومنذ أكثر من 5 أشهر، تشهد هونغ كونغ موجة تظاهرات ضخمة ضد مشروع قانون، والذي يسمح للسلطات المحلية بتسليم مطلوبين لبكين، فين حين قابلتها قوات الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع