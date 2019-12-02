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حذرت الاحتلال من محاولات لاستهداف المسيرة

الهيئة تؤكد استمرار مسيرات العودة وتدعو للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:34 - 02 ديسمبر 2019
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أكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين 2/12/2019، استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي داعيةً للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة (المسيرة مستمرة).

وقد عقدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار صباح اليوم الاثنين اجتماعها الدوري ناقشت خلاله العديد من القضايا الهامة.

وقد توجهت الهيئة بتحية الإجلال والإكبار إلى قوافل الشهداء الممتدة على امتداد وطننا المحتل، متمنية الشفاء العاجل للجرحى، والحرية لأسيراتنا وأسرانا الأبطال.

وجددت الهيئة تأكيدها على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية، باعتبارها محطة كفاحية من محطات النضال الفلسطيني المتواصل حتى تحقيق الانتصار برحيل الاحتلال.

ودعت، الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة والواسعة في الجمعة القادمة، جمعة (المسيرة مستمرة)، حاثةً وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والأجنبية لتغطية فعاليات الجمعة.

كما دعت تدعو جماهير شعبنا المشاركين في المسيرات إلى تفويت الفرصة على العدو، محذرة الاحتلال من أية محاولات لاستهداف المسيرة.

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