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هآرتس: حماس و"إسرائيل" تبحثان عن تهدئة واسعة وطويلة "الامد" وبترتيبات جديدة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:49 - 02 ديسمبر 2019
نتنياهو على حدود غزة نتنياهو على حدود غزة
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قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" اليوم، الإثنين، 2/12/2019  إن "إسرائيل" وحركة حماس تواصلان البحث بصورة غير مباشرة ومن خلال وسطاء، عن تهدئة في حين ان جيش الإحتلال يتحدث عن "تهدئة واسعة"، بينما اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن "الأمور قد تتشوش، مثلما حدث مرات كثيرة في الماضي".

زعمت الصحيفة ان حماس تعتبر هذا الترتيب بمثابة هدوء طويل الأمد لا يعتمد على الاتفاقيات السابقة بل ترتيبات جديدة لا سيما وان افيف كوخافي رئيس اركان الاحتلال "الاسرائيلي" قدم حماس مؤخرا كعامل استقرار في المنطقة.

وقالت الصحيفة ان هناك "مؤشرات متراكمة" على اتجاه الأمور نحو تهدئة. وبين هذه المؤشرات إقامة مستشفى ميداني بالقرب من معبر إيرز – بيت حانون بإشراف جمعية أميركية.

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