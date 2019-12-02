هآرتس: حماس و"إسرائيل" تبحثان عن تهدئة واسعة وطويلة "الامد" وبترتيبات جديدة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" اليوم، الإثنين، 2/12/2019 إن "إسرائيل" وحركة حماس تواصلان البحث بصورة غير مباشرة ومن خلال وسطاء، عن تهدئة في حين ان جيش الإحتلال يتحدث عن "تهدئة واسعة"، بينما اعتبر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن "الأمور قد تتشوش، مثلما حدث مرات كثيرة في الماضي".

زعمت الصحيفة ان حماس تعتبر هذا الترتيب بمثابة هدوء طويل الأمد لا يعتمد على الاتفاقيات السابقة بل ترتيبات جديدة لا سيما وان افيف كوخافي رئيس اركان الاحتلال "الاسرائيلي" قدم حماس مؤخرا كعامل استقرار في المنطقة.

وقالت الصحيفة ان هناك "مؤشرات متراكمة" على اتجاه الأمور نحو تهدئة. وبين هذه المؤشرات إقامة مستشفى ميداني بالقرب من معبر إيرز – بيت حانون بإشراف جمعية أميركية.