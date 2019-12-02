ضم "الاغوار"..خطة الليكود الجديدة لتشكيل حكومة وحدة يتولى قيادتها نتنياهو

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الاثنين ، 2/11/2019 عن مصادر في حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو، إنه لم يحدث أي تقدم في المفاوضات مع كتلة "كاحول لافان" حول تشكيل حكومة وحدة، ويقضي المقترح بتشكيل حكومة ، وأن يبقى نتنياهو رئيسا للحكومة لستة أشهر من أجل "إنهاء خطوة دفع السيادة "الإسرائيلية" على غور الأردن".

وقالت الصحيفة عن مسؤول رفيع في الليكود : "نتنياهو يعتقد أن بإمكانه خلال نصف السنة أن يقود خطوات هامة، مثل دفع سيادة في غور الأردن. وهذه خطوة تاريخية مميزة، يريد رئيس الحكومة أن يقودها.

وتابع المسؤول نفسه أنه "رغم خروجه من مكتب رئيس الحكومة، نتنياهو لن ينزل تماما عن الحياة العامة. وسيبقى رئيسا لليكود، كما أن بإمكانه العودة، خلال سنة ونصف السنة، إلى الحكم، بعد أن ينهي في هذه الأثناء الإجراءات القضائية" ضده، كمتهم بارتكاب مخالفات فساد خطيرة.

الوزير زئيف إلكين قال ان ضم غور الأردن إلى "إسرائيل" هو "أحد الأمور المركزية التي يخطط نتنياهو لها. وأي عاقل يدرك أن هذه الخطوة تتطلب موافقة أميركية صامتة. وتوجد الآن فرصة نادرة يحظر إهدارها".

ويقول الليكود إن مفاوضات تشكيل حكومة وحدة تتمحور حول مسألة التناوب، بحيث يتولى رئاسة الحكومة، بعد تنحي نتنياهو، رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس. لكن "كاحول لافان"، وخاصة الرجل الثاني فيها، يائير لبيد، يعارض بشدة الانضمام إلى حكومة يرأسها نتنياهو، بسبب تهم الفساد ضده.