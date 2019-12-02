سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 2/12/2019

يواصل سعر صرف الدولار الانخفاض مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين ، 2/12/ 2019 ، رغم فتح البنوك اللبنانية امس ابوابها امام المواطنين .

حيث بلغ سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 2/12/2019 على النحو التالي :

1 دولار أمريكي : 1,508.9200 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية : 0.0007 دولار أمريكي

ويشار الى ان المصارف اللبنانية عادت لفتح أبوابها، حيث بينت مصادر مصرفية لبنانية إن مصارف لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال .

المحللون والمصرفيون اللبنانيون أعربوا عن قلقهم العميق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.