مهجة القدس: الأسير محمد أبو مرسة يدخل عامه الـ (17) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد محمد محمود عبد أبو مرسة (41 عاماً)، من حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، أنهى ستة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 02/12/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكماً بحقه بالسجن 19 عاماً؛ بتهمة القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني والانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير محمد أبو مرسة ولد بتاريخ 23/03/1978م، وهو متزوج ولديه بنت واحدة، ويقبع حالياً في سجن نفحة الصحراوي.