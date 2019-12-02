تناولت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين 2/12/2019، عدة مواضيع هامة تخص الشأن السعودي والعربي والدولي.

وقد ركزت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين 2/12/2019 على مايلي:

عكاظ

الملك سلمان يتسلم التقرير السنوي لديوان المحاسبة

خادم الحرمين: نسعى لبيئة حيوية في الـ G20 للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوب العالم

«عكاظ» تكشف تفاصيل خطة إيران للسيطرة على العراق

الجدعان: إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من المصنِّعين

الجهيمي لـ «عكاظ» : استراتيجية مختلفة لتطوير أداء المعلمين والمعلمات نقاط الترقية من الممارس للخبير تلائم اللائحة الجديدة

الرياض وأبوظبي.. رؤية مشتركة.. مصير واحد

«حقوق الإنسان»: رفض إسعاف وعلاج مرضى الإيدز يعرض للمساءلة

إطلاق منصة «سكني» بمزايا وخدمات إضافية تسهّل تملّك الأسر السعودية

اختبارات لـ1803 متقدمين ومتقدمات لوظائف «الإسلامية»

«صوت الحكمة»: نحارب التطرف بـ 3 لغات.. ورسالتنا وصلت إلى 54 مليون شخص

100 اجتماع و3 محاور رئيسية في رئاسة السعودية لـG20

«الأرصاد»: أمطار رعدية على جدة حتى 3 صباحا

«ديوان المحاسبة»: توريد وتوفير 20 مليار ريال لخزينة الدولة بزيادة 127%

الشرق الأوسط

الرياض تحتضن «القمة الخليجية» المقبلة في الـ10 من الشهر الحالي

مقتل ثلاثة رجال إنقاذ فرنسيين في تحطم مروحية قرب مرسيليا

البيت الأبيض يؤكد عدم مشاركته في جلسة مساءلة ترمب

مقتل 14 شخصاً في هجوم على كنيسة بروتستانتية في بوركينا فاسو

«حرب تسريبات» بعد قبول استقالة عبد المهدي

أطلقت موافقة البرلمان العراقي على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أمس، إشارة البدء بـ«حرب.

محتجون عراقيون يضرمون النار في القنصلية الإيرانية بالنجف للمرة الثانية خلال أسبوع

مجلس النواب العراقي يقبل استقالة عبد المهدي

العراق: مذكرة توقيف بحق قائد عسكري... والعشائر تتدخل لحماية المتظاهرين

«الثلج الأسود» يهدد فلوريدا

رئيس الحكومة الكويتية: «قمة الرياض» ستشهد تطوراً في المصالحة الخليجية

كيف اشترى زوجان سيارة «جيمس بوند» بـ100 دولار... ثم باعاها بمليون

في مسيرة بالعاصمة... تونسيات يطالبن بـ«كنس» العنف ضد النساء

خادم الحرمين: نسعى خلال «قمة العشرين» لتمكين الإنسان وتمهيد طريق الجميع نحو مستقبل أفضل

المدينة

الملك سلمان.. مسيرة فريدة حافلة بالعطاء والإنجازات

ولي العهد يغادر دولة الإمارات العربية المتحدة

المملكة تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020م

عقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في 10 ديسمبر بمدينة الرياض

تعرف على قصة شعار المملكة لرئاسة مجموعة العشرين

متظاهرون يضرمون النار في مقر القنصلية الإيرانية في النجف

"آل الشيخ" يوجه بإقامة حفل اعتزال للعويران ومسعد

"حالة الطقس": سحب رعدية على عدة مناطق

أمر ملكي بترقية 106 ضباط في وحدات الحرس الوطني بالغربية

"القيادة" تعزي رئيس الوزراء الياباني في وفاة "ناكاسوني"

وزير الإعلام: إنشاء شركتين استثماريتين لـ"الإذاعة والتلفزيون"

بنتن: 5 أعوام نهضت بتطوير قطاع الحج والعمرة

إزالة 10 آلاف م2 تعديات بمحافظة بحرة