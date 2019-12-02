شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 2/12/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية، مذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث مرورية نتج عنها إصابتين فقط إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.