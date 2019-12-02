الأردن يقرر إعادة فتح ضريح النبي هارون

قررت المملكة الأردنية، إعادة فتح موقع ضريح النبي هارون في مدينة البتراء أمام الزوار "الإسرائيليين" بعد إغلاقه بداية شهر آب/ أغسطس الماضي. وفق موقع صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن القرار الأردني اتخذ في أعقاب اجتماع عقد بين الرئيس "الإسرائيلي" رؤوفين ريفلين، والأمير الأردني غازي بن محمد المستشار الأول للعاهل الأردني عبدالله الثاني، في لندن الأسبوع الماضي.

وسبق أن أغلق الأردن الضريح بعد أن قام سياح "إسرائيليون" بأداء صلوات داخل الضريح.

وكان نشطاء تداولوا مقاطع فيديو وصور لسياح اسرائيليين وهم يؤدون طقوسا دينية يهودية في المقام التاريخي، ما اثار غضبا واسعا في الاردن، الامر الذي دفع وزير الاوقاف الاردني الى اغلاق المقام ومنع دخول السياح اليه الا بعد الحصول على موافقات مسبقة.