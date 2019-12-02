بينهم شقيق الشهيد سامي أبو دياك .. اعتقالات بالضفة تطال 11 مواطناً

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين ، 2/12/2019 ، 11 مواطناً من من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال ، اعتقلوا صلاح أبو دياك، شقيق الشهيد الأسير سامي أبو دياك، وعاثت خرابًا بداخل منزل العائلة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد ابو لطيفة من حيْ أم الشرايط في مدينة البيرة. واستولت على مركبةٍ من داخل مدينة الدوحة ببيت لحم.

وافاد مراسلنا قوات الاحتلال أيضا الشابيْن إسحاق خالد أبو تايه وعلاء توفيق أبو تايه من منزليْهما في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

ويشار الى ان قوات الاحتلال "الاسرائيلي" تداهم منازل المواطنين بشكل يومي ، وتعتقل عدد من المواطنين بحجج واهية .