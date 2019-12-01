الطقس: ثلاثة "منخفضات مطرية" في طريقها إلى فلسطين المحتلة

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة "منخفضات مطرية" قادمة من البحر المتوسط بدءًا من هذه الليلة، ويمتد حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن يصاحبها أمطار متوسطة، وفق ما أفاد به الراصد الجوي أيمن المصري.

وأوضّح المصري، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن المنخفضات الجوية "المطرية" قادمة إلى فلسطين المحتلة من البحر المتوسط، مشيرًا إلى إنه ستمر بشكل سريع على المناطق، مع انخفاض طفيف درجات الحرارة.

وتوّقع المصري، أن تتساقط الأمطار بشكل متوسطة على أنحاء البلاد، مبينًا أن المنخفض المطري سينحصر بعد ظهر يوم الاثنين.

وقال الراصد الجوي: "تستقبل الأراضي الفلسطينية يوم الخميس المقبل المنخفض الثاني، مشيرًا إلى أنه ينتهي في ذات اليوم ومن المتوقع ان يمتد حتى يوم الجمعة"

وأضاف المصري، أن المنخفض الثالث من المتوقع أن يصل خلال في مطلع الأسبوع المقبل، متوقعًا أن يكون محملًا بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وفي التفاصيل وفق موقع "طقس فلسطين"، يكون غدا الإثنين غائم جزئي وماطر يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية في ساعات الصباح، ويكون الطقس بارد نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق.

وفي ساعات ليل الاثنين، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء باردة بشكل لافت خصوصاً في القمم الجبلية والمناطق السهلية وصحراء النقب، فيما تكون الرياح شمالية غربية نهاراً تتحول الى شمالية شرقية في الليل.

وأضاف الموقع، إن انخفاضًا آخر يطرأ يوم الثلاثاء على درجات الحرارة، حيث يكون جافاً وباردًا صباحًا، فيما يبقى الجو باردًا نسبيًا في ساعات النهار.

أما الأربعاء، تستقر حالة الطقس في البلاد، وتسيطر الأجواء الباردة نسبياً على كافة المناطق خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مواتية لتساقط أمطار محلية في الليل وتتركز على الشمال والسواحل.

ووفق الأرصاد الجوية، تتأثر فلسطين بامتداد لمنخفض جوي سريع يصاحبه تسقط الأمطار في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أنه يستمر من ساعات الفجر والصباح الباكر حتى الظهيرة، فيما يكون الطقس باردًا نسبيًا في الجبال، مع فرصة لزخات محلية متفرقة، محذرة من تشكل الصقيع في بعض المناطق السهلية ورؤوس الجبال.

ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة، في حين تسود أجواء باردة في ساعات الليل، خاصة في قمم الجبال والمناطق السهلية وصحراء النقب.