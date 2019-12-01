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"واتسآب" يطرح ميزاته الجديدة عبر أندرويد و آي أو أس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:30 - 01 ديسمبر 2019
رابط واتساب ويب للاندرويد والايفون والكمبيوتر رابط واتساب ويب للاندرويد والايفون والكمبيوتر
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طرح تطبيق "واتسآب" ميزاته الجديدة في تحديث عبر منصتي "أندرويد" و"آي أو إس".

و ذكر موقع "لايف منت" التقني المتخصص، أن "واتسآب" طرحت التحديث الجديد بصورة حصرية حاليا عبر نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" على أن يطرح في نظام "أندرويد" في وقت لاحق، والذي يتيح للمستخدم استقبال مكالمة عبر "واتسآب" وانتظار مكالمة أخرى.

و أشار الى أن تلك التقنية ستظهر في إشعار بعد إنهاء المستخدم مكالمته بأنه تلقى "مكالمة لم يرد عليها"، كما سيظهر له وميض خلال مكالمته الجارية بأنه يتلقى حاليا اتصال آخر، بحيث يمكن أن يقطع اتصاله ويرد على الاتصال الجديد الوارد".

كما من ضمن الأسلحة لواتسآب، هو أن التحديث الجديد بات متاحا عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ويؤدي إلى حذف الرسالة تلقائيا، بعد فترة زمنية محددة، كما يحددها المستخدم.

وتابع الموقع التقني: "يمنح "واتسآب" المستخدم 5 خيارات للفترات الزمنية، بدء من ساعة واحدة وحتى سنة كاملة، بالإضافة إلى ميزة دعم تشغيل التطبيق على الأجهزة المتعددة.

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