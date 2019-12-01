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اصابة 6 مواطنين و مستوطنين اثنين في حادث سير قرب رام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:06 - 01 ديسمبر 2019
اسعاف اسرائيل اسعاف اسرائيل
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أصيب 6 مواطنين فلسطينيين ومستوطنين "إسرائيليين"، اثر حادث سير مروع، وقع مساء اليوم الأحد، على الطريق 60 الاستيطاني بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على اراضي محافظة رام الله والبيرة.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان طواقمه تعاملت مع اربع اصابات وتم تقديم الاسعاف الاولي لها ونقلها الى مستشفيات رام الله.

مصادر عبرية أشارت الى أن الحادث وقع بين مركبة تجارية، وسيارة فلسطينية على الطريق الواصل بين مستوطنتي عوفرا وبيت إيل، وفق ما نقلته صحيفة القدس المحلية.

و بحسب المصادر، فإن طواقم "نجمة داود الحمراء" قدمت العلاج للمصابين، الذين وصفت اصابات 3 منهم بانها خطيرة.

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