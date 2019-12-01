طقس فلسطين: انخفاض درجات الحرارة و فرصة مواتية لسقوط امطار محلية

توقع موقع طقس فلسطين أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مشيراً الى أن هناك فرصة مواتية لهطول زخات محلية في ساعات الصباح في مناطق متفرقة من البلاد.

و وفقاً للموقع، فتكون الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق ، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء باردة بشكل لافت خصوصاً في القمم الجبلية والمناطق السهلية وصحراء النقب.

و أشار الموقع الى أنه من المتوقع أن لا تتأثر البلاد بانقطاعات مطرية رغم سرعة تأثير هذه الحالات الجوية خلال المدى المنظور ، حيث ستبدأ فرص الأمطار بالهطول الليلة القادمة في مختلف المناطق وتضعف مع ساعات الصباح المتأخر وظهر الغد، كما يتوقع أن تعبر موجة سريعة أخرى اعتباراً من فجر وصباح الخميس وتستمر لبضعة ساعات بإذن الله.

وحسب الخرائط الجوية فإن هناك فرصة جديدة لمنخفض جوي قد يكون أفضل من حيث الفعالية مع بدايات الأسبوع القادم بإذن الله.

ويتوقع أن تكون الأجواء باردة وأحياناً باردة جداً في بعض الفترات خلال هذا الشهر نتيجة تدفق رياح باردة من العروض الشمالية نحو فلسطين وبلاد الشام.