الحكومة الفلسطينية تناقش رد الاحتلال على طلب استيراد العجول

قالت وزارة الزراعة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سيناقش في جلسته يوم غد الإثنين، رد الجانب "الإسرائيلي" على مطالب الوزارة المتعلقة باستيراد العجول. وفق ما ذكره الوزير رياض عطاري.

وأقرت الحكومة الفلسطينية وقف استيراد العجول من الأسواق "الإسرائيلية"، في أيلول/ سبتمبر الماضي، في إطار استراتيجيتها بالانفكاك تدريجيا عن الاحتلال.

يشار إلى الاحتلال يضع العراقيل أمام المستوردين الفلسطينيين، في محاولة للضغط عليهم والتراجع عن استثمارهم باستيراد العجول للسوق الفلسطيني، لا سيما أن "اتفاق باريس" للفلسطينيين حق استيراد العجول من الخارج.