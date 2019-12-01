مصادر عبرية: لا اختراق في مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال

أفادت وسائل الاعلام العبرية بأن الاجتماع الذي عقد بين مسؤولين في حزب "أزرق أبيض" و "الليكود" لم ينتج عنه أي اختراق في مفاوضات تشكيل الحكومة.

و ذكرت القناة العبرية 12 في تلفزيون الاحتلال أن طواقم مفاوضات "الليكود" و"أزرق أبيض" اجتمعوا عند الساعة الواحدة من مساء اليوم الاحد، في الكنيست، لبحث تشكيل الحكومة.

و نقلت المصادر عن مسؤولين في حزب "ازرق ابيض" قولهم بأن نتنياهو لا يزال يرفض الانفصال عن "كتلة اليمين" المتزمت، والتي تشكل مع حزب الليكود 55 مقعدا من مقاعد الكنيست.

المفاوضات بين "أزرق أبيض" والليكود، تأتي قبل 10 أيام من انتهاء المهلة الاضافية التي منحها رئيس الكيان للاحزاب "الاسرائيلية" لتشكيل الحكومة..