اليمين متردد في التوقيع على توصية بإعادة تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن كتلة اليمين الإسرائيلي لازالت مترددة في توصية جديدة بتكليف زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن نتنياهو تعثر في تشكيل الحكومة عقب الانتخابات الثانية نظراً لرفض كتلة كاحول لافان برئاسة غنيتس التحالف معه، وكذلك رئيس حزب اسرائيل بيتنا برئاسة افيغدور ليبرمان، وهو ما دفع رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين إلى تكليف بيني غانتس وفشل أيضاً في تشكيل الحكومة.

ويسعى الليكود وكاحول لافان إلى جمع توقيعات 61 عضوا على الأقل قبيل الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي ، على توصية لرفعها للرئيس ريفلين للظفر بإعادة تكليفهما بتشكيل الحكومة.

وبحسب الصحيفة فإن الهدف من جمع التوقيعات هو تمديد 14 يوماً إضافية لمهلة الـ21 يوما التي منحها ريفلين للكنيست لتشكيل حكومة وتنتهي بعد 11 يوماً، وذلك في محاولة للحيلولة دون الذهاب لانتخابات جديدة.

ويضغط ليبرمان على نتنياهو وغانتس من أجل تشكيل حكومة وحدة، لكنهما يواجهان مصاعب في معسكريهما.