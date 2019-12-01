عراقجي: الاتفاق النووي انجاز دولي ولابد من حمايته

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية ، سيد عباس عراقجي، إن الاتفاق النووي هو انجاز للدبلوماسية الدولية، مؤكداً على ضرورة حمايته من قبل دول العالم وضمان تنفيذه.

وأكد عراقجي في مؤتمر صحفي بالصين حيث يجري لقاءات مع مسؤولين صينيين، الأحد، أن ايران تنسق عن قرب مع الجانب الصيني بشأن ملف الاتفاق النووي. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا".

وأوضح أن الإدارة الأمريكية نقضت قرارا لمجلس الأمن الدولي بخروجها من الاتفاق بشكل أحادي الجانب العام الماضي، وفرضها عقوبات على طهران، وتمارس ضغوطا على باقي الأطراق الموقعة على الاتفاق للخروج منه.

وشدد على عدم جواز انتقاد إيران لتقليل التزاماتها النووية ،مشيراً إلى أنها "انتظرت مدة سنة كاملة بعد الخروج الأمريكي من الاتفاق كي يؤمن باقي الأطراف المصالح المنصوص عليها فيه، ولكن دون جدوى". لافتاً إلى أن تقليل طهران التزاماتها بالاتفاق لا يعني خروجها منه، بل هو لإنقاذه ومنصوص عليه في فقرته الـ36، وباستطاعة الأطراف الأخرى إيجاد حلول لهكذا قضايا".