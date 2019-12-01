ارتفاع انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي ضد المحتوى الفلسطيني في نوفمبر

أفاد مركز " صدى سوشيال " في بيان له، ارتفاع في نسبة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المركز، أن الانتهاكات تضاعفت خلال شهر نوفمبر الماضي، لتسجل أكثر من 223 انتهاكاً، والتي تعتبر أعلى نسبة انتهاكات يتعرض لها المحتوى الفلسطيني، خلال شهر واحد.

واكد المركز بحسب توثيقه للانتهاكات، أن موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك كان له نصيب الأسد في الانتهاكات ضد المحتوى الفلسطيني، مسجلاً 134 انتهاكا متنوعا ما بين حذف صفحات وحسابات وحظر منشورات وحذفها ومنع نشر وتقييد وصول.

وأضاف البيان، أنه لأول مرة وفي سابقة خطيرة، لجأ تطبيق واتساب للتواصل الفوري والتابع لشركة فيسبوك، بحظر أكثر من 77 رقماً فلسطينياً لنشطاء وصحفيين ومستخدمين بشكل مفاجئ ، ودون إخطار مسبق وبلا أي مسوغ قانوني أو حقوقي، وتم إرجاع عدد منهم بعد تواصل المركز مع إدارة التطبيق.

كما قامت إدارة موقع تويتر بحذف 8 حسابات فلسطينية، وسجل المركز 4 انتهاكات لتطبيق الانستغرام وانتهاكاً واحداً لموقع اليوتيوب.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تمارس انتهاكات بشكل غير قانوني ضد المحتوى الفلسطيني الذي يفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقه، ويظهر بشاعته للرأي العام العالمي، ويأتي الحرب على المحتوى الفلسطيني بعد ضغوط إسرائيلية على فيسبوك.