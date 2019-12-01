الأردن يحيل إسرائيلي إلى محاكمة أمن الدولة

حول الأمن الأردني الإسرائيلي كونستانتين كونوف الذي تسلل إلى أراضي المملكة إلى محكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمة دخول الأراضي الأردنية بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة للتعاطي.

وذكر مصدر أردني رسمي في بيان له، أن النائب العام الأردني لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام قانون العقوبات وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة.

وقال المصدر إن محاكمة الظنين عن هاتين التهمتين ستبدأ غداً الاثنين.