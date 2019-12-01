نتائج القبول الموحد في كلية الجبيل الصناعية الجامعية - الهيئة الملكية

أعلنت كلية الجبيل الصناعية نتائج القبول الموحد، لبرنامج البكالوريوس للعام الدراسي 1441 هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 2019/12/02 م إلى نهاية يوم السبت 2019/12/07 م، للاستعلام اضغط هنــا

واوضحت الكلية أن التخصصات التي تقدمها الكلية لنيل درجة البكالوريوس هي: تقنية الهندسة الكهربائية، ​تقنية هندسة الآلات الدقيقة والتحكم ​تقنية الهندسة الميكانيكية​، تقنية الهندسة الكيميائية​

وأشارت إلى ان شروط القبول لنيل درجة البكالوريوس: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، أن يكون المتقدم أحد خريجي كلية الجبيل الصناعية.

كما اشترطت أن لا يقل معدله التراكمي عن (2.75 من 4.00)، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة في العلوم (الدبلوم) في بعض التخصصات.

وأكدت على ضرورة أن لا تزيد مدة حصوله على الشهادة الجامعية المتوسطة في العلوم ( الدبلوم) عن (5) سنوات ( خريج الفصل الدراسي 352 فما بعد).

كما أكدت على ضرورة أن يكمل الطالب بنجاح دراسة أي مقررات تأهيلية أو تكميلية يقرها مجلس الكلية كشرط للالتحاق ببرنامج البكالوريوس، بالاضافة إلى اجتياز الفحص الطبي.