وزارة الداخلية بغزة تعلن موعد الفحص الطبي للمتخلفين عن الحضور

اعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاحد، عن بدء إجراء الفحص الطبي للمتسابقين الذين تخلفوا عن الحضور خلال الفترة الماضية.

وأوضحت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن بدء إجراء الفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية للوزارة.

وطالبت الوزارة المتقدمين، التوجه صباح يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 ديسمبر 2019، في تمام الساعة 7:00 صباحاً، بمقر مديرية الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة.

واوصت الداخلية المتقدمين الجدد بأن يكون صائماً باستثناء شرب الماء لمدة لا تقل عن 10 ساعات قبل موعد الفحص، ارتداء شورت رياضي تحت الملابس.

كما اكدت، على الحضور بدون مرافقين وعدم اصطحاب الجوال، وإحضار بطاقة الهوية الشخصية.

وتنوه الهيئة أنه بإمكان كل متسابق الاستعلام عن يوم وتاريخ إجراء الفحص الطبي الخاص به، من خلال الضغط هنا.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تقديم وظيفة أفراد عمل داخل أجهزتها الأمنية، وتقدم نحو 13 ألف شاب لها وفق شروط واجراءات حددتها الوزارة.