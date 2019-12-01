وزير الحرب يوعز ببناء حي استيطاني جديد في الخليل

أوعز وزير حرب الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت، اليوم الاحد، ببناء حي استيطاني جديد في محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الحرب بينت أخطر بلدية الخليل عبر ما يسمى بـ "بمنسق الحكومة في الاراضي الفلسطينية" بشأن إقامة بناء حي استيطاني في سوق الخضار القديم.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت احرنوت"، ان الحيّ الاستيطاني يضمن مساكن للمستوطنين وسيشمل الطابق الأراضي متاجر مملوكة للفلسطينيين.

واوضحت الصحيفة، انّ بينت توصل في نهاية سلسلة من النقاشات مع ما يعرف "بالإدارة المدنية" للاحتلال وجهاز الشاباك، إلى اتخاد قرار يفضي ببناء الحي في محافظة الخليل.