محكمة عراقية تصدر أول حكم الاعدام ضد ضابط

حكمت محكمة عراقية، اليوم الأحد، ضد ضابط بالإعدام، لقتله متظاهرين اثنين بشكل متعمد، قبل نحو شهرين.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، أن محكمة استئناف واسط بالإعدام ضد الضابط طارق الجابري بتهمة قتل المتظاهرين الذين خرجوا في وجهة الحكومة، وسط المحافظة.

وذكر إعلام العراق، أن المحكمة أصدرت حكمًا آخر على الضابط عمر السعدون بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بنفس التهمة.

وكانت مسيرات جماهرية معظمها من فئة الشباب، خرجوا مطلع شهر أكتوبر الماضي، في عدة مدن عراقية، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد، فيما قمعت قوات الامن المسيرة بالقوة، اسفرت عن مقتل مئات الشبان وآلاف الجرحى.