نادي الأسير: الأسيرة الجريحة أمل طقاطقة تدخل عامها السادس في معتقلات الاحتلال

دخلت الأسيرة أمل طقاطقة (25 عامًا) من بلدة بيت فجار، والمحكومة بالسّجن (7) سنوات، عامها السادس على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة طقاطقة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت عليها النار، وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها اليسرى، وخلال فترة اعتقالها الأولى خضعت لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي.

وما تزال الأسيرة طقاطقة تعاني جرّاء الإصابات، خاصة أن إحدى الرصاصات استقرت في صدرها، وهناك خطورة على حياتها في حال تم استئصالها.

يُشار إلى أن الأسير طقاطقة تقبع في معتقل "الدامون" وهي من بين (38) أسيرة في معتقلات الاحتلال.