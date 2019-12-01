دعم الصحفيين ترحب بقرار الاتحاد الدولي دعوة الجنائية فتح تحقيق في الاعتداء على الصحفيين

رحبت لجنة دعم الصحفيين، بقرار الاتحاد الدولي للصحفيين، إرسال بلاغ رسمي إلى "فاتو بنسودا" المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيق فوري في الاعتداءات "الإسرائيلية"، ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وأكد رئيس لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين الصحفي صالح المصري، أن هذا القرار مرحب به من كافة المؤسسات والكتل والأطر الصحفية، داعياً اللجنة لزيارة غزة والضفة ومدينة القدس المحتلة .

وبين المصري، أن الاعتداءات "الإسرائيلية" تصاعدت بشكل ملحوظ منذ بداية العام 2019 لتصل لنحو 598 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين كان آخرها استهداف الصحفي معاذ عمارنة في عينه برصاصه معدنية مما أدى إلى فقأ عينه اليسرى بالكامل بالإضافة إلى إصابة الزميل عطية درويش في غزة برصاصة في عينه مما أدى إلى ضرر كبير في شبكية العين.

وأكد الصحفي المصري، أن لجنة دعم الصحفيين وثقت منذ بداية العام الحالي إصابة 163 صحفياً بالرصاص الحي في غزة والضفة الغربية من بينهم 86 صحافياً في قطاع غزة، و77 إصابة في مدن الضفة الغربية بالإضافة إلى عمليات الاعتقال التي طالت ما يقارب 79 صحافياً واعلامياً، وتمديد اعتقال لأكثر من 26 صحافياً تكررت خلالها حالات التمديد عدة مرات.

ودعا المصري، كافة المؤسسات الدولية لاتخاذ مواقف عاجلة على ضوء الاعتداءات المتصاعدة بحق الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية لاسيما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة و مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.