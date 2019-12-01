هل هناك حالات ايدز في فلسطين ؟

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاحد ، أَن فلسطين يسجل انخفاضاً في معدل إِصابة منخفض سواءً لمرض الإِيدز أَو لحاملي فيروس نقص المناعة المكتسبة، مقارنة بالدول المحيطة.

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنه وبالرغم من أن إنتشار الإيدز يسجل ازدياداً في معظم بلاد العالم، إِلا

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، لمناسبة يوم الإيدز العالمي، والذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام أنه جرى تسجيل حالات الإيدز في فلسطين منذ عام 1988، حيث بلغ المجموع التراكمي 102 حالة حتى نهاية العام الماضي، منهم 81 حالة إيدز AIDS)، و 21 حالة حاملين لفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV).

وأوضحت الوزارة أن حامل فيروس نقص المناعة المكتسبة لا تظهر عليه الأعراض، أما الإيدز فإن الأعراض تكونه ظاهرة على المصاب به نتيجة انهيار جهاز المناعة لديه.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم الحالات المسجلة كانت بين الذكور حيث بلغت 84 حالة من أصل 102 حالة مُسجلة، وهو ما نسبته 82.4% من إِجمالي الحالات التي تم تسجيلها، مؤكدة أن المرضى والمصابين تتم متابعتهم وعمل الفحوصات لهم مجانا.

ويحيي العالم، اليوم الأحد، اليوم العالمي لمكافحة الإيدز لعام 2019، تحت شعار "أهمية دور المجتمعات المحلية في تحسين حياة الأشخاص"، لإبراز الدور الأساسي الذي لعبته المجتمعات المحلية وما زالت تلعبه في التصدي للإيدز على المستويات الدولية والوطنية والمحلية.