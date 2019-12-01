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الشيخ يعلق على تصريحات قادة الاحتلال بشأن إقامة ميناء عائم في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:32 - 01 ديسمبر 2019
حسين الشيخ حسين الشيخ
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علق حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية بشأن تصريحات قادة الاحتلال حول إقامة ميناء عائم في قطاع غزة بالقول :"الميناء جزء من تفاهمات التهدئة مع حركة حماس ، هو استمرار للمشروع الانفصالي الذي يفضي إلى إقامة دويلة غزة " على حد قوله لقتل مشروع الدولة الفلسطينية.

وقال الشيخ على حسابه على تويتر "هذا المخطط هو جزء من صفقة العار التي ترتكز على دويلة في غزة وتكريس الاحتلال في القدس والضفة".

وكان نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال ، أمر كبار قادة جيش الاحتلال بدراسة مقترح إمكانية إقامة جزيرة اصطناعية قبالة سواحل قطاع غزة .

 

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