الاعتداء على طلبة مدرسة اللبن ويمنعهم من الوصول لمدرستهم

اعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 1/12/2019، على طلبة مدرسة اللبن الشرقية الثانوية برام الله بالضفة المحتلة، ومنعوهم من الوصول إلى مدرستهم.

وقد أوقف جنود الاحتلال الطلبة قرب مدرسة بنات اللبن الشرقية الثانوية، ومنعوهم من الاستمرار بالسير على الشارع الرئيسي المؤدي لمدرستهم، وطالبوهم بالعودة أو سلوك طريق ترابية وعرة وطويلة.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال تمنع الطلبة منذ الصباح من سلك الشارع الرئيس الواصل للمدرسة؛ بحجة أنه منطقة عسكرية مغلقة لمدة يومين؛ بدعوى إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين الخميس الماضي.

من جهته، اعتبر مدير التربية والتعليم- جنوب نابلس نصر أبو كرش في تصريح صحفي، أن تلك الخطوة تأتي في محاولة الاحتلال لإخلاء المدرسة واستهداف التعليم الفلسطيني، ومنع المواطنين وطلبة المدارس بتلك المنطقة من استخدام الشارع الرئيسي، إلا أن تلك القرارات تواجه بالإدارة الصلبة.

وأكد أبو كرش، أن جنود الاحتلال يتواجدون يوميا أمام المدرسة، ويمارسون العربدة والاستفزاز للطلبة، مشيرة إلى أن بعض الطلبة اضطروا لسلك طريق بديلة للوصول للمدرسة، فيما العدد الأكبر لم يستطع الوصول للمدرسة.