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متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم الأحد

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 09:26 - 01 ديسمبر 2019
الليرة اللبنانية الليرة اللبنانية
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يتابع اللبنانيون عن كثب سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم مقابل العملات الأجنبية الأخرى بعدما تعرضت العملة اللبنانية لخسائر كبيرة بسبب ما تشهده البلاد من مظاهرات لبنان ينتفض منذ ما يقارب الشهرين.

وكانت العملة اللبنانية تعرضت لانتكاسة حقيقية في الأيام الماضية بسبب استمرار المظاهرات واغلاق أبواب المصارف اللبنانية في وجه المستثمرين الذين توجهوا إلى السوق السوداء مما رفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

وتشهد جمهورية لبنان مظاهرات حاشدة وواسعة في المحافظات اللبنانية كافة منذ تاريخ (17 أكتوبر/ تشرين الأول) للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد ومحاكمة الفاسدين، حيث أسفرت المظاهرات بعد 17 يومًا على انطلاقها عن استقالة رئيس حكومة لبنان سعد الحريري.

وجاء سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملات الأخرى على النحو التالي:

1 (LBP) ليرة لبنانية= 0.001 (USD) دولار أمريكي 

1 دولار أمريكي = 1,509 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية يساوي 0.0025 ريال سعودي

1 ريال سعودي يساوي 402.48 ليرة لبنانية

1 ليرة لبنانية يساوي 0.00060 يورو

1 يورو يساوي  1,662.90 ليرة لبنانية

 

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