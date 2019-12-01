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على رأس وفد من حماس

هنية يغادر غداً قطاع غزة للقاهرة لعقد لقاءات مكثفة والاستعداد لجولة خارجية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:25 - 01 ديسمبر 2019
اسماعيل هنية اسماعيل هنية
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يغادر إسماعيل هنية  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قطاع غزة غدا الاثنين ، الى القاهرة في زيارة سيجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين في الاستخبارات المصرية .

وقالت مصادر مصرية مطلعة لموقع "دار الحياة " ان زيارة هنية للقاهرة تأتي في إطار جولة خارجية لعدد من الدول ستكون القاهرة أولها .

ويشار الى أن السلطات المصرية لم تسمح لهنيه بالسفر خارج  مصر (..) ، لرفضها لقاء حركة حماس بأي من الاطراف الخارجية " في إشارة  لـ "تركيا"  أو "قطر".

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحيه وعضو مكتبها السياسي روحي مشتهى ، غادرا  قطاع غزه الشهر الماضي ، وتوجها الى تركيا وقطر ولبنان ، ولم يعودا بعد إلى قطاع غزة.

 

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