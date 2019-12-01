حالة طقس فلسطين اليوم 2019/12/1

توقع طقس فلسطين اليوم الأحد 1/12/2019 أن تشهد فسطين مساء اليوم منخفض بارد تتشكل فيه الغيوم وتكون الفرصة متوفرة لسقوط أمطار محلية في بعض المناطق.

أما في المناطق الجبلية فإن حالة الطقس تكون مائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

أما يوم غدًا الاثنين فإن طقس فلسطين لن يتغير عن اليوم الأحد، حيث تتشكل الغيوم وتتساقط أمطار محلية في بعض المناطق بشكل محدود.

وأشار إلى أن الأجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في باقي المناطق، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً نسبياً في مختلف المناطق مع فرصة واردة لزخات محلية خفيفة في بعض المناطق.

ويوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ويسود جو بارد في ساعات الصباح، ويبقى الجو باردا نسبيا في ساعات النهار وتغطى السماء كميات من الغيوم.