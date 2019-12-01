شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 1/12/2019، حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية، فيما سجل خلال 24 ساعة الماضية حادثين فقط لم ينتج عنهما إصابات.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس.

ولفتت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الإدارة، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية، مُذكرةً أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياته والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين طرق لم ينتج عنهما أي إصابات.