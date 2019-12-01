أرقام صادمة: الاحتلال يكشف عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة خلال العامين الماضيين ..!

كشف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد 1/12/2019، عن عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة نحو مدن ومستوطنات الاحتلال خلال العامين الماضيين والحالي.

وحسب مراسل إذاعة جيش الاحتلال فيما يسمى "غلاف غزة"، فقد أطلق من قطاع غزة 2600 صاروخ خلال العامين الأخيرين، فيما تم تسجيل إطلاق 1500 صاروخ خلال العام الجاري.

وأوضح المراسل "تساحي دبوش"، أن بعد نحو 3 أعوام ونصف من الهدوء الكبير بعد حرب 2014 تُظهر البيانات أنه تم إطلاق 2600 صاروخ خلال العامين الأخيرين، بمعدل وصل إلى 3.5 صاروخ في اليوم.

وأشار إلى أن أول صاروخ أطلق من غزة كان عام 2001، وبعد مرور عام تم إطلاق 35 صاروخًا، وفي عام 2005 بعد الانسحاب من غزة ارتفع العدد إلى 1000.

ولفت إلى أن أول صاروخ ضرب عسقلان كان عام 2006، ومنذ ذلك الحين أصبح إطلاق الصواريخ يتم بشكل روتيني منذ ما يقرب من 20 عامًا، مع زيادة وتيرة إطلاقها.

يُذكر، أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أطلقت مئات الصواريخ خلال معركة صيحة الفجر التي أطلقتها الشهر الماضي رداً على اغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا.