بعد 44 يوماً.. الأسرى المحررون يُعلقون اعتصامهم وإضرابهم بعد التوصل لإتفاق مع السلطة

أعلن الأسرى المحررون المقطوعة رواتبهم، والمعتصمين في رام الله منذ 44 يوما، فجر اليوم الأحد عن التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية يقضي بانتهاء اعتصامهم مقابل تطبيق القانون عليهم بما يضمن عدم ازدواجية الوظيفة.

وقالت مصادر خاصة إن الرئيس الفلسطيني كلف رئيس المخابرات العامة ماجد فرج بالاجتماع مع ممثلي الأسرى المعتصمين والتوصل لاتفاق يقضي بتطبيق القانون الأسرى المحررين عليهم والذي يقضي بدفع راتب ثابت للأسرى المحررين الذين قضوا أكثر من خمس سنوات في المعتقلات، دون أن يكون له دخل أخر.

وقال الأسرى المحررين إن هذا القرار يأتي حفاظا على وحدة الشعب الفلسطيني وعدم تسيس قضيتهم، وللالتفات للقضايا الوطنية المهمة، معلنين وقف خطواتهم الاحتجاجية بالكامل وأصدروا بياناً مقتضباً جاء فيه:" على ضوء الروح الإيجابية العالية التي لمسناها من القيادة الفلسطينية، وحفاظاً على وحدة شعبنا، وحرصا على عدم تسيس قضيتنا الإنسانية العادلة، فقد قرر الأسرى المحررون وقف خطواتهم الاحتجاجية، وكلنا ثقة بسيادة الرئيس بإنصافنا ورفع الظلم عنا".