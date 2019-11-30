اجتماع مصيري بين الليكود وازرق ابيض في محاولة لحل الأزمة السياسية

كشفت مصادر اعلامية اسرائيلية أن ان طاقم المفاوضات الخاص بحزب الليكود و"ازرق ابيض" سيجتمعون الاحد المقبل داخل الكنيست الإسرائيلي في محاولة لايجاد حل للأزمة السياسية القائمة.

وذكرت المصادر أن كلا الطرفين متشائم للقاء، ما يشي بان اللقاء لن يتمخض عنه أي قرارات تسهم في حل الازمة السياسية الإسرائيلية الداخلية.

ومن المقرر أن يجتمع يولي ادشتالين رئيس الكنيست الاسرائيلي الاحد في اجتماعات منفصلة مع رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" المتدين موشي غافني في محاولة لحل الازمة السياسية التي تعصف بالكيان الإسرائيلي.

في السياق، أوضح بيني غانتس رئيس حزب ازرق ابيض أن بنيامين نتنياهو أصبح عبئا على أعضاء الليكود انفسهم، قائلاً "في محادثاتي مهم عبرت أن نتنياهو أصبح عبئاً عليهم وهم يعرفون ان الامر الصحيح هو اتاحة تشكيل حكومة وحدة بدونه.

وتابع غانتس هجومه مطالبا رئيس الحكومة بالاستقالة: "أيضا اليوم نتنياهو يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وبوضعه القضائي"، مشيراً إلى ان حزبه لايزال يعمل بشكلٍ جديٍ لمنع وصول الكيان لانتخابات ثالثة.