شاب يطلق النار على خطيبته ويحاول بعدها الانتحار

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، بأن شابا مصريا أقدم على إطلاق النار على خطيبته السابقة من مسدس كان بحوزته، وذلك لرفضها الرجوع إليه،.

اطلق شاب مصري النار على خطيبته السابقة اليوم السبت، بعدما رفضت العودة إليه ثم أطلق النار على نفسه محاولا الانتحار.

وأوضح مصادر امنية مصرية ان قسم النزهة في مصر تلقى بلاغاً يفيد بأن شاباً اطلق النار من مسدسه تجاه شابة مصرية اثناء وقوفها بالشارع، ثم حاول الانتحار باطلاق النار على نفسه.

واشارت المصادر إن المصابين ما زالا على قيد الحياة ولكن في حالة خطرة.

وذكرت المصادر أن الشابين كان خاطبين ثم فسخا عقد الخطوبة بعد خلافات حادة.