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رئيس الموساد الإسرائيلي السابق: اغتيال شخصية سياسية اسرائيلية قريباً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:56 - 30 نوفمبر 2019
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حذر شبتاي شابيط رئيس الموساد الإسرائيلي السابق الإسرائيليين من محاولة اغتيال شخصية اسرائيلية سياسية في القريب العاجل تشابه إلى حد كبير الاغتيال السياسي الذي حصل لرئيس الوزراء رابين.

واوضح شابيط من بطالع اخبار "اسرائيل" لا يمكنه الا أن يعتقد بإمكانية ان يجئال عمير (قاتل رابين) يتجول بيننا. انتبهوا فانا حذرتكم!".

من جانبة يائير نتنياهو، ابن رئيس الحكومة الإسرائيلي رد على تغريده شابيط واتهم الشرطة بالعجز امام التهديدات التي يتلقاها.

يشار إلى ان شابيط هاجم نتنياهو أكثر من مرة معترضاً على دعم الليكود لهكذا شخصية.

 

 

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