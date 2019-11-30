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اسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب ضد نتنياهو: استقيل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:44 - 30 نوفمبر 2019
متظاهرون يهتفود ضد نتنياهو متظاهرون يهتفود ضد نتنياهو
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ذكرت مصادر عبرية أن مجموعات كبيرة من الإسرائيليين تجمهروا في تل أبيب/ تل الربيع لمطالبة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستقالة على خليفة التهم الموجهة ضده.

وأوضحت المصادر العبري أن حوالي 5 آلاف اسرائيلي تظاهروا في ميدان هبيما، ورددوا شعارات ضد نتنياهو والليكود الإسرائيلي قائلين لنتنياهو "استقيل .. اسرائيل اكثر اهمية".

وتظاهر الاسبوع الماضي حوالي 1500 اسرائيلي من المعسكر الديمقراطي طالبوا خلال تظاهرتهم نتنياهو بتقديم استقالة بعد توجيه افخاي مندلبنت المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية لائحة اتهام بحق نتنياهو.

 

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