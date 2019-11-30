جامعة الإسراء ترفع علم تونس وتُثمن وقوفها لجانب فلسطين وغزة



رفع أكاديميون وطلاب في جامعة الإسراء في غزة العلم التونسي إلى جانب العلم الفلسطيني وفاء لدولة تونس على مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والرافضة للجرائم الإسرائيلية.

وحيا المشاركون في الوقفة التي تأتي ضمن فعاليات "رد الجميل لتونس" الشعب التونسي وقيادته على وقوفهم الدائم لجانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته في جميع المحافل الدولية والتي أكد عليها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً.

وقال الدكتور أحمد الوادية مدير دائرة العلاقات العامة والدولية في الجامعة، إن رفع العلم التونسي لجانب نظيره الفلسطيني هو جزء من رد الجميل لتونس على موقفها المناصر للقضية الفلسطينية، والرافض للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق شعبنا.

وأضاف أن الهتافات التي سجلتها وسائل الإعلام مؤخراً للشعب التونسي لمؤازرة فلسطين وأنها بلد محتل وأن القدس عربية يدلل على الترابط القوي والوحدوي بين الشعوب العربية.

وتأتي هذه الفعالية تثميناً من جامعة لقرار وزير التربية والتعليم التونسي الدكتور حاتم بن سالم المتمثل بأداء النشيدين الوطنيين ورفع العلمين الفلسطيني والتونسي في المدارس والمؤسسات التعليمية التونسية والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين، وذلك رداً على القرار الإسرائيلي بإغلاق مؤسسات فلسطينية في القدس بما فيها مديرية التربية.





