"انصار الله" تسقط طائرة اباتشي سعودية بصاروخ (أرض - جو)



أعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الجمعة، أنها أسقطت طائرة مروحية من طراز "أباتشي" تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة مجازة قبالة عسير.

اسقطت مساء أمس الجمعة، جماعة انصار الله اليمنية طائرة اباتشي سعودية في سماء عسير على الحدود اليمنية – السعودية.

واظهر مقطع فيديو مشاهد لإطلاق عناصر من جماعة انصار الله اليمنية صاروخاً (أرض - جو) تجاه طائرة اباتشي سعودية قبالة منطقة عسير السعودية على الحدود مع اليمن.

ويظهر المقطع اصابة الصاروخ للطائرة واحتراقها بالكامل وسقوطها بين الجبال قرب الحدود اليمنية – السعودية.

وذكرت قناة المسيرة أن طاقم الطائرة قتل على الفور مع تحط الطائرة بشكلٍ كامل.

في السياق، أوضح المتحدث باسم القوات اليمنية يحيى سريع أن الدفاعات اليمنية اسقطت طائرة اباتشي اثناء قيام الطائرة بأعمال عدائية.