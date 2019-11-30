الصين تُسجل 2669 حالة جديدة مصابة بـ "الإيدز"

سُجلت (2669) حالة إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" في العاصمة الصينية "بكين" وفق لجنة الصحة.

ووفق اللجنة فقد سجلت الحالات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضيين، بنسبة انخفاض قدرها 7.1% على أساس سنوى، مشيرة إلى أنه منذ الكشف عن أول حالة في عام 1985، سجلت بكين 32268 إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" حتى نهاية شهر أكتوبر.

وقالت إنه لا يزال 22147 من المصابين على قيد الحياة، لافتة أن الانتقال الجنسي هو القناة الرئيسية لانتشار الإيدز في بكين.

وأضاف لجنة الصحة في الصين، أن الجنس تسبب لما يقرب من 96.3% من الإصابات الجديدة، مؤكدة أنها اتخذت دابير مختلفة، بما في ذلك إنشاء منصات على الإنترنت، وتقديم مجموعات اختبار مجانية،وتوسيع نطاق تقديم اختبار فيروس نقص المناعة.