مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز

يقدم موقع "فلسطين اليوم" خدمة خاصة للقراء الأعزاء بإذاعة مباراة ليفربول وبرايتون، فى الخامسة عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويخوض النجم المصري محمد صلاح اختباراً جديداً مع ليفربول الذى يستضيف برايتون بملعب "أنفيلد"، ويمتلك الفرعون المصرى سجلاً رائعاً خلال المواجهات التي جمعته مع برايتون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، متفوقاً بفارق ثماني نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ 12 برصيد 15 نقطة.

ويعتبر برايتون أحد الضحايا المفضلين لمحمد صلاح، حيث سجل الفرعون المصري 3 أهداف وصنع هدفين فى 4 مباريات خاضها مع ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام برايتون: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون، خط الوسط: هندرسون، لالانا، فينالدوم، خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

التشكيل المتوقع لـ برايتون أمام ليفربول: حراسة المرمى: رايان، خط الدفاع: مونتويا، دافي، لويس دينك، دان بورن، خط الوسط: ألزيت، بروبر، ستيفنس، خط الهجوم: تروسار، موباي، كونولي.