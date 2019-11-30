مصر: مستجدات نتيجة اسماء المقبولين فى مسابقه التربيه والتعليم 2020

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في مصر، بأنها قطعت شوطا كبيرا فى نتيجة اسماء المقبولين فى مسابقه التربيه والتعليم 2020؛ لسرعة سد العجز فى التخصصات المطلوبة فى المدارس.

وياتي ذلك مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسى الأول ودخول اختبارات الترم الأول، "فلسطين اليوم" يقدم معلومات أبرز ما وصلت إليه مسابقة توظيف العقود المؤقتة للمعلمين.

وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية متاحة لجميع الراغبين في تسجيل بياناتهم ولن تغلق خلال فترة محددة، كما ان مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع 120 الف معلم وادارى وعمال خدمات.

وبلغ عدد المتقدمين إلكترونيًا فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين على البوابة الإلكترونية للتوظيف وصل (418471) متقدم، ويوجد حوالي 415581 طلب توظيف.

وسيتم التعيين في المرحلة المقبلة وفق مهارات محددة، كما أنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع (2356) متقدم، بالاضافة إلى إجراء الكشف النفسي على المتقدمين بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.

وكشفت الوزارة انه سيتم التعاقد مع قرابة 29 ألف متقدم قبل نهاية الشهر الجارى، كما سيتم التعاقد مع 54 ألف متقدم خلال ديسمبر المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة ان الأولية فى التعاقدات ستكون لمعلمى رياض الأطفال ومعلم الفصل واللغة العربية والإنجليزية، مؤكدة ان الوزارة تعمل على الانتهاء من التعاقدات قبل نهاية ديسمبر مع 120 ألف وذلك بعد اجتياز هذا الكشف بجهاز الطب النفسي للقوات المسلحة.