مشاهدة مباراة الكويت وعمان اليوم بث مباشر في خليجي 24

يواجه منتخب الكويت نظيره العمانى فى الرابعة والنصف من عصر اليوم السبت على ملعب "لخويا الرياضي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية فى كأس الخليج العربي "خليجى 24".

ويبحث كل منتخب عن الانتصار وحصد الثلاث نقاط، خاصة أن هذه المرحلة من البطولة تعتمد على تجميع النقاط، حيث لعب مباراة واحدة بالبطولة حتى الآن، حيث حقق انتصاراً ثميناً على المنتخب السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما المنتخب العماني يحتل حالياً المركز الثانى فى جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، كما تعادل فى مباراته الافتتاحية بالبطولة أمام منتخب البحرين سلبياً بدون أهداف.

وفي وقت سابق، تغلب المنتخب الكويتي على نظيره السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة كأس الخليج بنسختها رقم 24 والمقامة في قطر.

فعلى أرضية ملعب عبدالله بن خليفة، تقدمت الكويت عند الدقيقة 43 عبر أحمد الظفيري، لينتهي الشوط الأول بهدف كويتي نظيف، ما أثار فرحة الجماهير الكويتية.

وفي الشوط الثاني، عزز الأزرق تقدمه بالهدف الثاني عن طريق سامي الصانع عند الدقيقة 46، قبل أن يختتم مبارك الفنيني أهداف الكويت بالهدف الثالث عند الدقيقة 90.