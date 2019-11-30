عباس يؤكد على أهمية دوري أوروبا في انقاذ العملية السياسية

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن أهمية دوري أوروبا كقوة رئيسية في العالم يكمن في الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين وحل الدولتين وإنقاذ المسيرة السياسية خدمة للسلام كما يقول.

وجاء تأكيد عباء على أهمية الدور الأوروبي خلال استقباله الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس في مقر المقاطعة برام الله.

وقد وضع عباس الضيف "ميغيل موراتينوس" على أخر مستجدات الوضع في فلسطين، وخاصة العملية السياسية، مؤكدًا للضيف أن الإجراءات الإسرائيلية القرارات الامريكية المخالفة للقوانين والقرارات الشرعية والدولية وضعت العملية السلمية في مأزق حقيقي.