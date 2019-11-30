ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

عباس يؤكد على أهمية دوري أوروبا في انقاذ العملية السياسية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:54 - 30 نوفمبر 2019
عباس - الرئيس عباس - محمد عباس - ابو مازن عباس - الرئيس عباس - محمد عباس - ابو مازن
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن أهمية دوري أوروبا كقوة رئيسية في العالم يكمن في الاعتراف الجماعي بدولة فلسطين وحل الدولتين وإنقاذ المسيرة السياسية خدمة للسلام كما يقول.

وجاء تأكيد عباء على أهمية الدور الأوروبي خلال استقباله الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ميغيل موراتينوس في مقر المقاطعة برام الله.

وقد وضع عباس الضيف "ميغيل موراتينوس" على أخر مستجدات الوضع في فلسطين، وخاصة العملية السياسية، مؤكدًا للضيف أن الإجراءات الإسرائيلية القرارات الامريكية المخالفة للقوانين والقرارات الشرعية والدولية وضعت العملية السلمية في مأزق حقيقي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات