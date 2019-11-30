والدته أبلغت عنه.. القبض على مشتبه به بتعاطي المخدرات في طولكرم

ألقت شرطة طولكرم، اليوم السبت، القبض على مشتبه به بتعاطي المخدرات في منزله بطولكرم، بعد أن أبلغت والدته عنه.

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في بيان لها: "بناء على اتصال من مواطنة على مكافحة المخدرات في شرطة محافظة طولكرم وابلغت عن ابنها لحيازته مواد مخدرة داخل المنزل".

وأضاف البيان: "على الفور تم استصدار امر تفتيش من النيابة للمنزل وبالتعاون مع والدته تم القاء القبض على ابنها المشتبه به بتعاطيه للمخدرات" .

وتبذل الشرطة جهودا كبيرة لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا الفلسطيني، ومن ضمنها لقاءات التوعية والإرشاد مع الأهالي وأولياء أمور الطلبة، والتشديد على دور الأسرة في مساندة الشرطة للحد من هذه الظاهرة السلبية، من خلال التعاون والمراقبة والمستمرة حتى لا يقعوا ضحية المخدرات.