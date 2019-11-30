لأول مرة.. "سينما السامر" بغزة تفتح أبوابها والثقافة توضّح؟

تداول روّاد التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورًا لـ "سينما السامر" أو ما تعرف بسينما النصر، ويظهر فيها شبان يقومون بعمليات ترميم للمكان استعدادًا لعرض عدة أفلام منها فيلم "غزة" الوثائقي المرشّح للأوسكار، وفق النشطاء.

وتعتبر "سينما السامر" أقدم سينما في قطاع غزة، حيث افتتحت قبل نحو ثلاثين عاماً، والتي أغلقت أبوابها في 4 ديسمبر لأول مرة من سنة ١٩٩٤.

بدورها، أكدت وزارة الثقافة بغزة، ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن أشخاص من غزة حصلوا على إذن من مالكي السينما، لإقامة فعالية بعنوان "السجادة الحمراء" وتعبيرًا عن دعم الثقافة الفلسطينية.

وقال وكيل وزارة الثقافة أنور البرعاوي في تصريحات صحفية، إن "سينما السامر" عقار خاص ولأصحابه القرار في حال أرادوا تشغليه بعد الحصول على تراخيص من وزارة، مبينًا في الوقت ذاته، أن وزارته بصدد إنشاء ما تعرف بالـ"سينما الجوالة" في الشوارع والجامعات، والمدارس.