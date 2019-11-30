نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد 2019 في المغرب

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب، نتائج الشفوي لمباراة التعليم بالتعاقد لعام 2019 2020 والمقبولين للامتحان الشفهي في كافة الولايات للتعليم الابتدائي والثانوي والمختلط. للاستعلام اضغط هنا

وفي وقت سابق، فطالبت الوزارة من جميع المقبولين في الامتحان الكتابي والظاهرة أسمائهم ضمن لوائح الناجحين بضرورة الالتزام بتاريخ اجراء الامتحان الشفوي الخاص بهم.

وأوضحت أن اختبار الشفوي يبدأ اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 28 نوفمبر 2019، كل حسب منطقته والتاريخ الخاص به.

واجتاز مايقارب 13 ألف مترشحة ومترشح، الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأساتـذة أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

كما ترشح لهذه المباراة 7740 مترشحة ومترشحا للتعليم الابتدائي و5556 مترشحة ومترشحا للتعليم الثانوي بسلكيه، في المملكة المغربية للعام ادراسي 2020.

في سياق آخر، قام كل من مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية، والشرقاوي الركيك، المدير الإقليمي ببني ملال، بالوقوف على إجراء الاختبارات الكتابية لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية، من خلال زيارات تفقدية لعدد من مراكز إجراء المباراة، وتأكدا من أن الاختبارات الكتابية مرت في ظروف جيدة.