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تفاصيل بخصوص أوقات العمل بصالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم
  • 12:53 - 30 نوفمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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أصدرت صالة التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري اليوم السبت 30/11/2019 ، تنويهً للمواطنين بأن مواعيد استقبال المراجعين خلال أيام العمل الرسمي من الأحد حتى الخميس من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً .

وقالت ان صالة تسجيل السفر عبر معبر رفح في صالة التسجيل بجوار "أبو خضرة" بمدينة غزة، وذلك وفق تصنيف الفئات كالآتي:

الأحد: الإقامات

الإثنين: الجوازات الأجنبية

الثلاثاء: المرضى

الأربعاء: الجوازات المصرية

الخميس: الطلاب، وفئات أخرى

وطالبت الصالة الجميع الالتزام والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، مشددة على انه سيتم استقبال أحد إلا في اليوم المخصص لفئته، كما لن يتم استقبال أحد من خارج الصالة بعد الساعة 12:00 ظهراً.

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